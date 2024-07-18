وزير العدل: الدولة ملتزمة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب 

بورتسودان: السوداني

قال وزير العدل مولانا معاوية عثمان، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن الدولة تسعى وتقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة على أوسع نطاق.

وقال الوزير في تصريح صحفي بمنبر وزارة الثقافة والإعلام، اليوم الخميس، إن الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ركّـز في زيارته الأخيرة للبلاد على موضوعات حماية المدنيين، مؤكداً التزام حكومة السودان باتفاقية جنيف وكافة الاتفاقيات التي وقعتها، فضلاً عن التزام القوات المسلحة بقواعد الاشتباك وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وحول ملاحظات الخبير بشأن التزامات السودان بتسهيل إجراءات وصول المساعدات الإنسانية، أكد وزير العدل أنّ الحكومة أوفت بكافة المتطلبات المتعلقة بتيسير الإجراءات وليس هناك أي عوائق تمنع صدور الإجراءات، مشيراً إلى أنّ المجتمع الدولي هو الذي لم يَفِ بالتزاماته وتعهداته في مؤتمر باريس.

أما بخصوص الشواغل التي آثارها الخبير رضوان نويصر بشأن الاعتقال التعسفي والحريات المدنية بأنه لا توجد اعتقالات أو تقييد للحريات، مشيراَ إلى أنه تمت مطالبته بتقديم قائمة تفيد بوجود معتقلين.