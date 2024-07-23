أمريكا توجه الدعوة للقوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع للمشاركة في محادثات انهاء الحرب في السودان، وتبدأ في 14 أغسطس القادم في سويسرا برعاية سعودية سويسرية

واشنطن: السوداني

أعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، ان بلاده وجهت الدعوة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات إنهاء الحرب بالسودان التي تتوسط فيها واشنطن، وتبدأ في 14 أغسطس القادم بسويسرا برعاية سعودية سويسرية. مؤكداً انضمامهم إلى دعوات الشعب السوداني من أجل السلام والانتقال الديمقراطي، وحث الأطراف على وقف القتال من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للسودان.

واشار بلينكن انه على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، دفع الصراع المروع في السودان الملايين إلى حافة المجاعة وتشريد ما يقرب من 10 ملايين شخص، ويستمر في التسبب في معاناة لا حدود لها للشعب السوداني.

وقال في بيان له مساء اليوم: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء لإنهاء هذه الحرب المدمرة. بناءً على عمليات جدة السابقة التي تم تيسيرها بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، دعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار التي تتوسط فيها الولايات المتحدة والتي تبدأ في 14 أغسطس القادم، في سويسرا. ونشكر حكومة سويسرا لعرضها استضافة المحادثات، ونرحب بالمملكة العربية السعودية باعتبارها مضيفًا مشاركًا”.

وبيّن أنه من المقرر أن يشارك في المحادثات الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقب.

وأضاف: “تهدف المحادثات في سويسرا إلى التوصل لوقف العنف على مستوى البلاد، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق. ولا تهدف هذه المحادثات إلى معالجة القضايا السياسية الأوسع. وكما طالب الشعب السوداني منذ فترة طويلة، يجب أن يعود الحكم في السودان إلى المدنيين، ويجب على المدنيين أن يلعبوا الدور القيادي في تحديد عملية معالجة القضايا السياسية واستعادة التحول الديمقراطي في السودان.. إن حجم الموت والمعاناة والدمار في السودان مدمر. وهذا الصراع الذي لا معنى له يجب أن ينتهي. وتدعو الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى حضور المحادثات والتعامل معها بشكل بنّاء، مع ضرورة إنقاذ الأرواح ووقف القتال وإيجاد طريق لحل سياسي تفاوضي للصراع”.