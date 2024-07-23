بالفيديو| الإعلامي نزار البقداوي ينقل مأساة فارس وشقيقته تقوى.. بعد أن قطع الدعم السريع أطرافهما ضعاف النفوس يحتالون باسميهما  

كتب: نزار بقداوي

خلال زيارتنا لأسرة فارس وتقوى بعد مصابهم الجلل والعظيم وفقد فارس لرجله ويده وتقوى لرجلها؛ بعد أن وقعا ضحية لقذيفة مدفعية أطلقتها الدعم السريع على حي الواحة بأم درمان، وجدنا الأم إنعام صابرة ومحتسبة وثقتها في الله أكبر، غير أنها كشفت عن عمليات احتيال أصبحت تحدث باسم طفليها والأسرة ويتم استخدام صور الطفلين لطلب مبالغ مالية عبر الحسابات البنكية بحجة أن هناك حملة تكافل لرعاية وعلاج فارس وتقوى.

وطلبت مني أن أسجل لها هذا المقطع لتوضيح ما يحدث وحتى لا يقع أهل الخير والإحسان في كيد المحتالين باسم طفليها.