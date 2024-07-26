اختيار إستاد مدينة (جوبا) ملعباً لمواجهة صقور الجديان والنيجر

القاهرة: السوداني

بعد مشاورات مطولة واتصالات مكثفة وتنسيق بين الجميع ومؤسسة الرئاسة في الاتحاد السوداني لكرة القدم، تمّ اختيار ملعب جوبا مسرحاً لمواجهات صقور الجديان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025م بالمغرب، التي يستهلها منتخبنا بمواجهة النيجر في الرابع عشر من سبتمبر 2024م.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أسامة عطا المنان، الذى قام بالاتصال بـ(كاف) ولجنة تراخيص الأندية بأهلية ملعب جوبا لاستقبال مباريات الأفكون، إنّهم بعد ذلك قرروا اختيار ملعب جوبا بشكل نهائي وإنه اُختير لأسباب كثيرةٍ، على رأسها توفير أكبر قدرٍ من الراحة للاعبين خاصة لاعبي الهلال والمريخ الذين يلعبون مباريات الإياب في دوري أبطال أفريقيا يوم 26 أغسطس 2024م بجوبا ودار السلام، إضافة إلى الطقس والأجواء وأرضية الملعب والجماهير، فرأينا جميعاً إنّه خيار مثالي وسنؤدي فيه مباراة النيجر.

وأعلن الاتحاد العام أن عطا المنان أكمل تواصلهم مع الاتحاد الجنوب سوداني الذي أكد موافقته الفورية ورحب بصقور الجديان، وأبدى تعاوناً كبيراً في تهيئة الأجواء للمنتخب السوداني في إطار العلاقات الأزلية المتميزة بين الاتحادين والشعبين الشقيقين.