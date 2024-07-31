عاجل (السوداني): تلفزيون السودان يقطع البث الحي للإرسال، عقب هجوم المُسيّرتين على قاعدة جبيت العسكرية بولاية البحر الأحمر، في محاولتهما لاغتيال الفريق أول البرهان

محاولة لاغتيال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول البرهان، في هجوم على قاعدة جبيت العسكرية بالبحر الأحمر أثناء حضوره تخريجاً عسكرياً

كتب: عطاف محمد مختار

نجأ رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من محاولة اغتيال، عند الساعة 8:35 من صباح اليوم عبر هجوم مُسيّرات على قاعدة جبيت العسكرية بولاية البحر الأحمر، أثناء حضوره حفل تخريج الدفعة (68) كلية حربية والدفعة (20) و(23) من التأهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية.

وقال الجيش ان المضادات الأرضية صدت هجوماً لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الإحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية في جبيت. في وقت تسبب الحادث في إستشهاد خمسة شهداء ووقوع إصابات طفيفة جاري حصرها.

يذكر ان التخريج حضره عدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، بجانب أسر المتخرجين.

ووقع الهجوم أثناء مرور طابور السير العسكري.

وقالت المصادر إنه تم إجلاء البرهان إلى مدينة بورتسودان، حيث لم يصبه أذى.