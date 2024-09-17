مليشيا الدعم السريع تهاجم قرى بولاية الجزيرة وتقتل (4) مواطنين وتصيب (16) من الأبرياء والأطفال 

الجزيرة: السوداني

مواصلة لسلسلة جرائمها ضد المواطنين العزّل بولاية الجزيرة، قامت مليشيا الدعم السريع بالهجوم، الأحد والاثنين الماضيين، على قرية هجو ريفي الحوش بجنوب الجزيرة، وقرية اللوبيدة بريفي أبو قوتة على التوالي، ونتج عن هجومها استشهاد (4) مواطنين من قرية هجو، وإصابة (16) آخرين من بينهم (5) أطفالٌ، حيث تم نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى المناقل.

وقال مؤتمر الجزيرة، إن المليشيا نهبت مواشي المواطنين بقرية اللوبيدة، وأطلقت النار على أحد المواطنين، ونشرت الرعب والخوف في القريتين.

وأكد مؤتمر الجزيرة أن هدف المليشيا هو التهجير الكامل لمواطني ولاية الجزيرة، حيث لا تلتفت لمعاناتهم اليومية التي تتم بأيديهم، وأضاف: “تظن المليشيا المجرمة انها ستفلت من العقاب، لكننا نؤكد في مؤتمر الجزيرة على العدالة، وإنصاف الضحايا، والنازحين واللاجئين من أبناء وبنات ولاية الجزيرة، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات، وإنّه لا إفلات من العدالة”.