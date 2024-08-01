لجنة أمن الخرطوم تُوجِّه لتكثيف حملات القبض على الأجانب المخالفين لقرار الإبعاد

الخرطوم: السوداني

وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، تفعيل أعمال القبض على الأجانب المخالفين لقرار الإبعاد بعد انتهاء المهلة المحددة للمغادرة الطوعية. وطالب الاجتماع بتكثيف عمليات البحث عن المخالفين وفتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.

وجهت اللجنة بالتنسيق مع اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية باستيعاب المستنفرين المدربين في الوحدات النظامية، بجانب الاستعانة بهم في عمليات الإسناد المدني في تأمين المواقع في المناطق التي تم تطهيرها من المليشيا والمساعدة كذلك في استعادة الخدمات. وطالبت اللجنة بإحكام التنسيق بين أجهزة ولاية الخرطوم والجهات المانحة في توزيع الإعانات للمواطنين. وأكدت اللجنة تقديرها لمعاناة المواطنين في ظل الحرب وحوجتهم الماسة للدعم، غير أن عملية التنظيم مهمة حتى يحصل كل مواطن على الدعم دون حدوث احتكاكات قد تؤدي إلى حرمان المستحقين للإعانات.