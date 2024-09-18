اجتماع دولي موسع بنيويورك الأربعاء القادم لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

بورتسودان: السوداني

أعلنت الولايات المتحدة، والسعودية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، في بيان مشترك الأربعاء، تنظيم “اجتماع وزاري رفيع المستوى على هامش الدورة 79 للجمعية العامة، لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة”.

وأفاد البيان أن “الحدث الوزاري المهم الذي سينعقد الأربعاء المقبل يمثل فرصة لتقييم التحديات وتحديد السبل للمضي قدمًا بشكل جماعي”.

وأضاف: “سيكون هذا الحدث دعوة لاتخاذ إجراءات عالمية متضافرة لمعالجة عواقب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وتأثيرها على المنطقة، وزيادة الدعم لجهود الاستجابة الجارية”.

وأوضح البيان أن السودان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد مدمرة، حيث تفاقمت أزمة الجوع غير المسبوقة، مع معاناة نحو 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأكد البيان أن النزاع تسبب في أضرار جسيمة للمدنيين، مع تصاعد المخاوف بشأن أوضاع النساء والفتيات في ظل الانتهاكات، بالإضافة إلى تعطل الخدمات الأساسية وسبل عيش ملايين الأشخاص.

وأشار إلى أنّ المنظمات الإنسانية تحاول توسيع نطاق أنشطتها المنقذة للحياة في بيئة عمل بالغة الصعوبة، مع وجود مجموعة واسعة من العوائق التي تحُول دون الوصول، بما في ذلك الفيضانات.