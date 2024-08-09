السعودية تنجح في جمع وفدي الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية في مدينة جدة

بورتسودان: السوداني

علمت (السوداني) أن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السودانية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة جدة، للنقاش حول الدعوة المقدمة من واشنطن لحضور المفاوضات التي ستنعقد بسويسرا في 14 أغسطس، أتى بمقترح من المملكة العربية السعودية، في إطار مساعيها الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وكان من المفترض أن يصل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، إلى مدينة بورتسودان – الخميس – لعقد مباحثات مع رئيس مجلس السيادة وأعضاء الحكومة، إلا أن التقديرات الأمنية لوشنطن رأت أن تنعقد المباحثات في مطار بورتسودان، الشيء الذي رفضته الحكومة السودانية – وفقاً لما أعلنه توم بيرييلو؛ في حواره الأسبوع الماضي لصحيفة (السوداني).

وقالت الحكومة السودانية في بيان لها اليوم: “حرصاً من الحكومة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة عن كاهل شعبنا ومواطنينا، فقد قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يترأسه وزير المعادن، محمد بشير عبد الله أبو نمو، للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستنعقد بجنيف في 14 أغسطس الجاري بخصوص الحرب التي تشنها مليشيا آل دقلو الإرهابية على بلدنا السودان”. وترعى المفاوضات المملكة العربية السعودية وسويسرا. وسيقودها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس.

ويضم وفد الحكومة سفير السودان في الرياض، دفع الله الحاج علي، ورئيس وفد التفاوض في جدة الفريق محجوب بشرى، واللواء أبو بكر فقيري.