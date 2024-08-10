الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله: سحقت قواتنا بحمد الله اليوم هجوما كبيرا من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية على مدينة الفاشر
تنسيقية لجان مقاومة الفاشر: من يهتفون "لا للحرب" عليهم أن يذهبوا بها أولاً إلى راجمات ومدافع المليشيا، فالمليشيا التي لا تستهدف هدفاً عسكرياً وٳنما منازل المواطنين والمراكز الصحية والخدمية ومعسكرات النازحين والٲسواق التجارية في الفاشر وٲم درمان وكرري
متابعات :السودانى
قال المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبدالله، ان قواتهم سحقت اليوم هجوما كبيرا من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية على مدينة الفاشر وكبدته خسائر كبيرة.
وشنت قوات الدعم السريع هجوم من ثلاث محاور على مدينة الفاشر التى تحاصرها منذ اشهر طويلة لكنها فشلت فى اسقاطها.
وتقاتل القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الى جانب الجيش بولاية شمال دارفور منذ إعلانها التخلى عن الحياد حول طرفي الحرب.
وتمنع قوات الدعم قوافل المساعدة الانسانية من الوصول الى العالقين فى معسكرات النزوح بولاية شمال دارفور التى نزح اليها معظم سكان دارفور وفقا لمنظمات الامم المتحدة، حيث اعلنت منظمة اطباء بلا حدود ان قوات الدعم السريع احتجزت شاحناتها من الادوية ومساعدات انسانية كانت في طريقها إلى ولاية شمال دارفور.