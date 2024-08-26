تعرف على منطقة (خور أربعات) التي انهار سدها بسبب السيول والأمطار

بورتسودان: تقارير السوداني

تسبب انهيار سد مياه أربعات في ولاية البحر الأحمر، جرّاء السيول والأمطار المتواصلة طيلة الأيام الماضية، في كارثة إنسانية جديدة في السودان، إذ بلغت الوفيات العشرات، وحتى الآن يصعب الحصول على العدد الكلي للضحايا لتعذر دخول فرق الإنقاذ الى المنطقة، حيث مسحت المياه المحملة بالطمي العديد من القرى عن وجه الأرض، ولجأ المواطنين إلى الجبال للنجاة بأرواحهم. وقال شهود عيان، إن عشرات الجثث جرفتها المياه بعضها ملقي على برك المياه وقارعة الطريق، في وقت سُجلت فيه حالات لمفقودين معظمهن من النساء.

في وقت، أطلق الأهالي نداء النجدة والاستغاثة. والوضع حالياً أشبه بكارثة درنا الليبية.

ومع أوضاع الحرب التي يعيشها السودان، يحتاج المتضررون إلى العون والاغاثة الإنسانية من الدول الصديقة والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

ويقول خبراء إن الوضع الذي تعيشه المنطقة يعد منطقة كوارث كبرى، تتطلب من الحكومة إطلاق نداء الاغاثة والعون من أجل تسريع الاستجابة الإنسانية الدولية لإغاثة المتضررين.

(أربعات).. الموقع والسمات الطبيعية

يعتبر خزان أربعات مورد المياه الرئيسي لمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر. ويقع محبس مياه خور أربعات في منطقة شجيرات الأكاسيا الصحراوية. يتحرك الفاصل المداري خلال شهري مايو وأكتوبر نحو الشمال ويسير موازياً لساحل البحر الاحمر مما يسبب امطاراً تصل إلى ذروتها خلال اكتوبر.

الأمطار على الساحل في ذلك الوقت قليلة، يتحرك منخفض جوي شرقاً عبر الجزيرة العربية خلال أشهر الشتاء من نوفمبر إلى يناير تتبعه رياح شماليّة تلتقط الرطوبة عند عبورها البحر الاحمر. هذه الرياح لدى اصطدامها بتلال البحر الاحمر تحدث امطاراً محلية في السهل الساحلي وسفوح التلال.

يقوم خور اربعات بتصريف المياه من محبس مساحته (4750) كلم، ويشمل محبس خور ادروس ويبلغ طوله 160 كم ما بين المحبس العلوي والمخرج السفلي الذي يخرج من خلاله إلى السهل الساحلي ويغطي مساحة قدرها 4750 كلم 2

يتجه نصف المجرى العلوي للخور شمالاً لمسافة 90 كم ثم يتجه نحو الشمال الشرقي المسافة 40 كم ثم شرقاً نحو البحر. يبلغ عرض الخور في هذا المقطع الأخير ما بين 1500 – 2000 متر ينقسم الخور إلى تسعة أفرع صغيرة قبل أن يصب في البحر.

تقع منطقة خور اربعات علي بُعد 20 كم إلى الشمال من بورتسودان على السهل الساحلي للبحر الاحمر بين تلال البحر الاحمر والحافة السبخية والشُّعب المرجانية التي تمتد على طول البحر الأحمر.

هذه الأراضي المعروفة باسم اربعات الزراعة تقع على دلتا الخور وتبلغ مساحتها حوالي 54,850 فدانا ( 23,040 هكتارا) ويتكوّن معظمها من الطمي والرمل الحصوي.

يبلغ طول دلتا اربعات 25 كم من بدايتها عند اربعات الموية في شكل مجرى ضيق يشق التلال بدرجة انحدار مقدارها 120/1 تنقص عند الساحل إلى 200/1.

تم تقدير المساحة الصالحة للزراعة من دلتا اربعات بحوالي 23,215 فداناً من هذه توجد حوالي 9,285 فداناً يمكن زراعتها بالري الفيضي.

رغماً عن صعوبة التقدير لعدم وجود خرائط للمساحات القابلة للري، إلّا أنّ المساحة المزروعة تبلغ حوالي 2,400 فدان وان 8000 فدان أخرى يمكن إضافتها للري الفيضي إذا تَوَافَرَت المياه.