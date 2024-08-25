مصر تتقدّم بالتعازي والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب السودان في كارثة انهيار خور أربعات وتعلن ووقوفها الدائم خلفهم

القاهرة: السوداني

تقدّمت جمهورية مصر العربية بأحر التعازي والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب السودان في كارثة انهيار خور أربعات، معلنةً ووقوفها خلفهم في هذه المحنة.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية: “إذ تتقدّم وزارة الموارد المائية والري بخالص التعازي لأشقائها في دولة السودان والري في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على عُمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، ووقوفها الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كل الظروف”.