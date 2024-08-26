البرهان يُشارك في مراسم تشييع ضحايا السيول والفيضانات والأمطار بطوكر

متابعات: السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام ودعم الدولة للمتضررين من السيول والأمطار، وتقديم كافة العون والدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم وتسخير كافة أجهزة الدولة لمساعدة المتضررين لتجاوز هذه المِحنة.

وشارك البرهان في مراسم تشييع ضحايا السيول والفيضانات والأمطار التي اجتاحت المحلية، كما قدم التعازي لأسر الضحايا، متمنياً عاجل الشفاء للمصابين.

وتفقد البرهان اليوم، المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمحلية طوكر يرافقه والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور.

ووقف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المواطنون في المحلية.

كما تفقد الطرق والجسور والكباري التي تأثرت بالسيول والفيضانات بالمنطقة.