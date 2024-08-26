قيادة الجيش تحيل ضباطاً كباراً للتحقيق جراء سيطرة مليشيا الدعم السريع على قيادة الفرقة 17 سنجة

الخرطوم – خاص: السوداني

قالت مصادر عسكرية رفيعة لـ(السوداني)، إن قيادة الجيش السوداني أحالت كل من اللواء عثمان سراج قائد الفرقة 17 سنجة، وقائد الدفاع الجوي سنار ومدير استخبارات الفرقة 17 للتحقيق، على خلفية سيطرة مليشيا الدعم السريع على قيادة الفرقة 17 سنجة.

وكشفت ذات المصادر، عن نقل المذكورين إلى مدينة جبيت للتحقيق بواسطة لجنة عسكرية كوّنها رئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين.

واوضحت المصادر ان قيادة الجيش قامت بإعفاء اللواء ربيع عبد الله من قيادة عمليات ولاية سنار، وكلّفت اللواء عبد المنعم عبد الباسط بقيادة العمليات العسكرية بسنار، فضلاَ عن تعيينه قائداَ للفرقة الرابعة الدمازين. وأشارت المصادر أنّ اللواء ربيع عبد الله عاد إلى الدمازين مسؤولاً عن منطقة النيل الأزرق العسكرية التي تضم الفرقة الرابعة و17 ومقرها بالدمازين.

وقالت إنّ قائد الفرقة الرابعة السابق شمس الدين موسى نُقل إلى قيادة الفرقة الثالثة شندي بسبب وجود خلافات قديمة بينه وربيع عبد الله.