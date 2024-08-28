برنامج الأغذية العالمي يُحقِّق مع مسؤولين كبار بالسودان بتهمة الاحتيال واختفاء وقود

متابعات: السوداني

قال 11 مصدراً مطلعاً، إن برنامج الأغذية العالمي يُحقِّق مع اثنين من كبار مسؤوليه بالسودان بشأن اتهامات تشمل اختفاء وقود والاحتيال وإخفاء معلومات عن المانحين حول قدرته على توصيل المساعدات الغذائية للمدنيين، وسط أزمة الجوع الشديدة التي تشهدها البلاد.

ويأتي التحقيق الذي يجريه مكتب المفتش العام التابع لبرنامج الأغذية العالمي، في الوقت الذي تعمل فيه الوكالة المعنية بالمُساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة جاهدةً لتوفير المواد الغذائية لملايين الأشخاص في السودان الذي تمزقه الحرب والذي يعاني في الوقت الراهن من واحدة من أكثر أزمات نقص الغذاء حدة في العالم منذ سنوات.

وقالت خمسة مصادر لرويترز، إنّ المحققين يبحثون في إطار التحقيق بشأن ما إذا كان موظفو البرنامج سعوا للتستر على دور مشتبه به للجيش السوداني في عرقلة المساعدات في ظل الحرب العنيفة المستمرة منذ 16 شهراً مع قوات الدعم السريع.

وأوضحت بعض المصادر أن برنامج الأغذية العالمي يُحقِّق أيضاً في اختفاء إمدادات وقود بالسودان، وأنه يجري مراجعة عاجلة في اتهامات تتعلّق بسوء الإدارة في عملياته.

ورداً على سؤال من رويترز عن التحقيق، قال برنامج الأغذية العالمي، إنّ اتهامات لأفراد بسوء السلوك فيما يتّصل بمُخالفات في العمليات بالسودان تُخضع لمراجعة عاجلة من جانب مكتب المفتش العام. ورفض التعليق على طبيعة المخالفات المزعومة أو وضع موظفين بعينهم.