إثيوبيا تضاعف إنتاج الكهرباء من سد النهضة

متابعات: السوداني

أعلنت إثيوبيا أنها شغّلت توربينين جديدين على سد النهضة مما يسمح لها بمضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

وأفادت الهيئة التي تدير سد النهضة على حسابها الرسمي على موقع إكس أن “البناء الخرساني اكتمل الآن، وانتقل السد من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل”.

وأضافت الهيئة أن “التوربينين اللذين يولدان 400 ميقاوات لكل منهما، بدأ تشغيلهما الآن، فيما يولد توربينان آخران 375 ميقاواتًا لكل منهما، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 1550 ميقاواتًا”.

ونوهت أن “السد يصرف 2800 متر مكعب في الثانية من المياه الإضافية باتجاه دول المصب”.

وكان العمل في سد النهضة قد بدأ في عام 2011 بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو يعد أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً.

وتتوقع إثيوبيا أن ينتج عندما يعمل بكامل طاقته 5 آلاف ميقاوات، وهو ضعف الإنتاج الحالي للبلاد، مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 74 مليار متر مكعب.