مصدر عسكري: هجوم مُسيّرات المليشيا الفاشل على شندي كان يستهدف مكتب قائد الفرقة الثالثة وغرفة التحكم والسيطرة

شندي: السوداني

أبلغ مصدر عسكري مأذون، (السوداني) أن مُسيّرتي مليشيا الدعم السريع اللتين استهدفتا الفرقة الثالثة مشاة شندي اليوم الخميس، كانتا تستهدفان مكتب قائد الفرقة وغرفة التحكم والسيطرة، حيث سقطت المُسيّرة الأولى في ميدان على مقربة من المكتبين، بينما كانت المُسيّرة الثانية في طريقها لذات الهدف تم إسقاطها من قِبل الدفاعات الجوية شرق مباني الفرقة

وأشار المصدر الى أن المعلومات الاستخبارية التي بحوزتهم ان الهجوم على الفرقة الثالثة تم بثلاث مُسيّرات، لكن التي وصلت لمنطقة الهدف مُسيّرتان فقط وتم التعامل معهما دون أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، واعتبر الهجوم محاولة يائسة من المليشيا الإرهابية لإحداث حالة من الهلع والبلبلة ومُحاولة لرفع الروح المعنوية لقواتها التي تتلقّى الهزائم بجميع محاور القتال.