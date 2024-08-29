توم بيرييلو يحذر من تأزم الأوضاع بالفاشر بعد تحشيد الدعم السريع لقواته حول المدينة

الخرطوم: السوداني

حذر المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرييلو من تأزم الأوضاع في الفاشر، كاشفاً عن تحشيد جديد حول المدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال بيرييلو في تغريدة على حسابه في منصة “أكس”، إنه وفي حين تجمع قوات الدعم السريع قواتها لشن هجوم آخر على الفاشر، يستمر تسبب قصف القوات المسلحة السودانية في إيقاع المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف: “مع مرور 500 يوم من العنف في السودان، لا يزال الشعب السوداني يعاني من آثار القتال، ويفيد العاملون في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية عن ظروف يائسة في الفاشر”.

وحث بيرييلو قيادتي الجيش والدعم السريع بالتراجع لمنع المزيد من الفظائع والدمار، ووقف الأعمال العدائية والسماح للمساعدات بالوصول “فوراً” والامتثال لالتزاماتها بحماية المدنيين.