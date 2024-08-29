الجمارك تضبط 35 كيلو ذهب و262 رأساً من الإبل و202 من الضأن ومخدرات

بورتسودان: السوداني

كشف المدير العام لقوات الجمارك السودانية اللواء صلاح احمد ابراهيم، عن جملة من الضبطيات التي قامت بها قوات الجمارك خلال الفترة الماضية، تمثلت في ضبط كميات ذهب بلغت 35 كيلو جراماً و34 عربة مختلفة و439 كيلو جراماً من مخدر الآيس كرستال و60 كيلو جراماً من مخدر كوكاكين و4 كيلو جرامات من مخدر هيروين و15 كيلو جراماَ من مخدر مارغونا و262 رأساً من الإبل و202 رأس من الضأن.

وقال لدى مخاطبته، المنبر الدوري لوزارة الداخلية اليوم الخميس بمدينة بورتسودان أن هنالك ضبطيات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية والمواد الخام والوقود. وأشار إلى أن أمتعة الركاب الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية.