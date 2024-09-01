تأكيداً لما أوردته (السوداني).. النيابة العامة في كسلا تباشر التحريات مع (5) من ضباط وأفراد المخابرات المشتبه فيهم في مقتل الشاب الأمين داخل مباني جهاز المخابرات

كسلا: السوداني

تأكيداً لما أوردته (السوداني)، باشرت النيابة العامة في كسلا التحريات الأولية مع (5) من المشتبه فيهم، بمقتل الشاب الأمين محمد نور، داخل مباني جهاز المخابرات، وهم ضابط وأربعة أفراد برتب مختلفة من منسوبي جهاز المخابرات العامة، بعد أن رفع عنهم المدير العام للمخابرات الفريق أول إبراهيم مفضل، الحصانة بطلب من النيابة العامة ولجنة أمن ولاية كسلا، بغرض التحقيقات الجنائية، بعد أن تمّت إحالة الجثمان للمشرحة، وظهور آثار التعذيب على جثمان القتيل، وخلص التقرير الطبي بأن تحال الواقعة إلى المادة (130) القتل العمد.

وقال تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا، انه وبناءً على ذلك، تم رفع المتاريس من الشوارع العامة لإفساح المجال أمام القانون ليأخذ مجراه الطبيعي لتحقيق العدالة.

وأوضح التجمع انه وفي إطار حملتهم للكشف عن ملابسات مقتل الأمين محمد نور، داخل معتقلات جهاز المخابرات بكسلا، حضروا صباح اليوم اجتماع لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي اللواء (م) الصادق أزرق وبحضور جميع أعضاء اللجنة، بناءً على طلبها. وقد دار خلال الاجتماع نقاش مطول ومستفيض حول ملابسات مقتل الشاب الأمين، وخلص الاجتماع إلى تسليم المتهمين للنيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

واضاف التجمع: “ونحن إذ نشيد بجميع مكونات مجتمع ولاية كسلا الذين أدانوا هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها ابننا الشاب الأمين، فإننا نثني على استجابة التجار الكريمة لدعوة الإغلاق العام للسوق، مما أسهم في تسريع الإجراءات القانونية. كما نحيي صمود شبابنا الأبطال الذين ظلوا واقفين بثبات حتى تأخذ القضية مسارها الصحيح”.

وقرّر تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا، مواصلة متابعة القضية حتى مثول المتهمين أمام المحكمة. كما سيتم تشييع جثمان الشهيد الأمين في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين بمقابر الحسن والحسين. كذلك تقرر رفع جميع المتاريس وعودة الحياة إلى طبيعتها في كسلا.

وجدّد التجمع، مطالبته بإقالة مدير جهاز المخابرات بالولاية، لتحمله المسؤولية في الواقعة – بحسب ما أعلنوه.