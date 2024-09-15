الأرصاد: استمرار هطول الأمطار وحزام المطر يواصل التراجع جنوباً 

بورتسودان: السوداني

قالت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها، انه يتوقع توالي استمرار هطول الأمطار في معظم ولايات البلاد بكميات ونسب متفاوتة، من غزيرة الى متوسطة الى خفيفة.

وتوقعت استمرار تراجع حزام المطر الى وسط وجنوب وسط البلاد، كما يمر الفاصل المداري اليوم شمال بورتسودان،.عطبرة، الابيض، الفاشر، الجنينة، جنوب الدبة وأبو حمد.

وقالت إنه يتوقع ان يحافظ منخفض الهند الموسمي على موقعه شمال وشمال شرق البلاد.

وأضافت أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد انخفاضاً طفيفاً، وعليه يكون الطقس حاراَ نهاراً، معتدلاً ليلاً في معظم انحاء البلاد، حاراً جداً نهاراً دافئاً ليلاً في شمال البلاد.

وتوقعت هطول أمطار غزيرة الى متوسطة في ولاية وسط دارفور، (متوسطة الى خفيفة) غرب ولاية البحر الأحمر، وسط وجنوب ولاية نهر النيل، جنوب شرق الولاية الشمالية، الخرطوم، الجزيرة كسلا ومعظم بقية ولايات البلاد.