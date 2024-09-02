المذيعة لوشي المبارك توضح تفاصيل رحلتها مع (الدعامة).. وتكتب (جيش واحد شعب واحد)

بورتسودان – السوداني: روبي المصباح

دافعت المذيعة السودانية لوشي المبارك، عن نفسها أمام الهجوم الكبير الذي تعرضت له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم اتهامها بأنها تجمل وجه مليشيا الدعم السريع، وأنه تم تجنيدها من أجل هذه المهمة.

واستغربت لوشي هذه الاتهامات، وقالت: “بطبيعتي لا أرد على الهجمات الممنهجة ضدي؛ وهي بالعشرات، لم يتركوا شيئاً لم يتهموني به.. لكن لم أتوقع أن يصل بهم الحال بأن يشككوا في وطنيتي ووقوفي مع بلدي”.

وكتبت لوشي على حسابها الرسمي بالفيسبوك، الذي يضم مليون متابع: “جيش واحد شعب واحد”.

مؤكدة أنها تكره المليشيا، لأنها سارقة ومغتصبة وشردت الناس ودمرت البلاد.

وأوضحت في فيديو مصور، أن البعض أخرج جزءا من حديثها خارج السياق، ليظهر أنها تدعم الدعم السريع، بحديث الشيكولاتة وتعبئة بنزين سيارتها “تركوا كل ما قلته من حقائق لصوص الدعم السريع، فحتى منزلنا سرقوه بالكامل”. وبثت لوشي الفيديو الذي اخرج منه حديثها عن السياق كاملاً، ويظهر فيه موقفها من المليشيا المتمردة.