السودان: ارتفاع جملة الإصابات بوباء الكوليرا إلى (2895) إصابة و (112) وفاة

بورتسودان: السوداني

أعلن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية، عن ارتفاع جملة الإصابات بوباء الكوليرا إلى (2895) إصابة، منها (112) وفاة.

وأكد تقرير الوضع الوبائي بالبلاد للكوليرا، تسجيل (206) إصابة جديدة، انحصرت في ولايتي كسلا (154) إصابة، والقضارف (52) إصابة، ومنها وفاة 6 من المرضى والمسجلة كلها بولاية كسلا، لترتفع جملة الإصابات في 33 محلية بالولايات الخمس المتأثرة بالمرض إلى (2895) إصابة، ومنها (112) وفاة.

ونوه تقريرا صحة البيئة والرقابة على الأغذية، وتعزيز الصحة، إلى تنفيذ عدة أنشطة بعدد من الولايات في إطار مكافحة الكوليرا.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالإنابة د. الفاضل محمد محمود في تصريح صحفي، انهم خرجوا بتوصيات في اجتماعهم الدوري، ومنها زيادة عدد الأسرة بمراكز العزل، ومكافحة العدوى، فضلا عن مكافحة الذباب والإصحاح البيئي، والاستمرار في أنشطة تعزيز الصحة بمحلية كسلا خاصة المسرح الجوال، منوها إلى تكوين فرق إشراف من العاملين بالصحة الإتحادية مكتب كسلا للعمل الميداني والذين باشروا عملهم، معلنا استمرار الدعم لكسلا.