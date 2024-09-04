إحصائية صادمة في الولاية الشمالية بسبب الأمطار والسيول

دنقلا: السوداني

قال والي الشمالية عابدين عوض الله، إن حجم الضرر بسبب الأمطار والسيول كبير ويفوق إمكانيات الولاية، مضيفاً أن ٤٠ ألف أسرة و٢٦ ألف منزل تأثرت جراء الأمطار والسيول.

وأوضح عابدين في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن هناك مواطنين في العراء وبحاجة للغذاء والإيواء، لافتاً إلى تعرض الطريق القومي لانجرافات بسبب السيول، مؤكداً الحاجة لتشغيل مطار دنقلا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من كوارث السيول والأمطار.



وأعلنت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بوزارة الصحة بالولاية الشمالية، عن ارتفاع حالات الوفاة بسبب الأمطار والسيول إلى ٤٢ شخصاً وإصابة ٤٣٣ شخصا آخرين، منهم ٣٢٧ تعرضوا للدغات العقارب و ١٠٦ أشخاص للكسور والجروح.

وأشار التقرير التراكمي للغرفة الى أن حالات الإصابة بمرض التهاب ملتحمة العين وصل ٤٣٠٧ حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض التهاب الجلد البكتيري إلى ٥٥٧ حالة وسط الأطفال.