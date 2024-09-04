السودان والصين يُوقِّعان اتفاقيات في مجالات الطاقة الشمسية والتعدين وخطوط النقل

متابعات: السوداني

وقّـع السودان والصين، اتفاقيات في مجالات الطاقة الشمسية والتعدين وخطوط النقل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة والتعدين المهندس أنس أحمد أنّ هذه الاتفاقيات من شأنها المساهمة في إنتاج 1500 ميقاواط من الطاقة الشمسية، فضلاً عن السعي نحو استخدام معدات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل الصرف في الكهرباء، وذلك لسد الفجوة في مجال الطاقة والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية.

وشهد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم ببكين ـــ على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الصيني الأفريقي، شهد توقيع الاتفاقيات.

وأشار المهندس أنس أحمد الى انهم وقعوا أيضاً اتفاقيات مع شركات الكهرباء في الصين لإصلاح خطوط النقل وتوفير المعدات والمحولات المطلوبة لتسهيل نقل الكهرباء من مناطق التوليد لمناطق الاستهلاك.

لافتاً الى توقيع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لاستخلاص المعادن النفيسة عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات صينية، حيث تم التركيز على خام الحديد باعتبار أن السودان غنيٌّ بهذا المعدن.

من جانبه، أوضح رئيس شركات مجموعة “Ccccg” وان أوزيهو، أنّ توقيع هذه الاتفاقيات مع السودان يعزز مبدأ الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الصين والسودان.

مبيناً أن قيمة هذه الاتفاقيات تبلغ 30 مليون دولار، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقيات فاتحة خير للاقتصاد السوداني.

وكان رئيس المجلس السيادي، قد عقد لقاءات مع مديري عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات النفط والطاقة الشمسية والكهرباء.