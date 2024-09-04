والي شمال دارفور يطالب بدعم مادي لإغاثة النازحين من قصف التمرد

الخرطوم: السوداني

طالب والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد بضرورة توفير دعم مادي عاجل لإغاثة النازحين الجدد حول الفاشر بسبب القصف المدفعي للتمرد بجانب إغاثة النازحين القدامى والمتضررين بالسيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية خلال الأسابيع الماضية.

ووصف الوالي في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماعاً اليوم الأربعاء بمقر حكومة الولاية بالفاشر، الوضع الإنساني بالمتردي والصعب، وذلك نسبة لقطع مليشيا آل دقلو المتمردة للطرق الموصلة للمساعدات الإنسانية والسلع الغذائية منذ زمن طويل، مشيراً إلى أنّ قطع الطرق قد أدّى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التي أثّرت سلباً على مواطني الولاية عموماً والفاشر على وجه الخصوص، بجانب شح السيولة النقدية.

وشدد الوالي على ضرورة ان تقوم الحكومة الاتحادية بتوفير دعم مادي عاجل لحكومة الولاية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين الجدد بمحيط الفاشر والنازحين القدامى بالمعسكرات والمواطنين المتضررين بالأمطار والسيول.

وحول الاوضاع الصحية بالولاية في ظل تداعيات هطول الأمطار الغزيرة، قال الوالي بخيت ان الاجتماع اطلع على تقرير أداء اللجنة الصحية التي أكدت استقرار الأوضاع الصحية بالولاية بصورة عامة برغم الشح والندرة في الحصول على أدوية الطوارئ والعمليات، مشيراً إلى وجود تدخلات محدودة من بعض المنظمات الدولية والوطنية لتوفير بعض الأدوية والمياه للنازحين والمتأثرين بالأمطار والسيول.

وعبّر الوالي بخيت، عن تقديره وشكره للخيِّرين من أبناء الوطن، الذين ظلوا يقدمون الدعم لاستمرار التكايا في تقديم الطعام وسقيا النازحين الجدد بالفاشر.