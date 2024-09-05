كباشي يتفقد الخطوط الأمامية بمحلية الفاو

القضارف: السوداني

تفقّد عضو مجلس السيادة الانتقالي ــ نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الأربعاء، الخطوط الأمامية بمحلية الفاو بولاية القضارف، فضلاً عن تفقده الأوضاع الأمنية والعسكرية والفرقة 11 مشاة بولاية كسلا.

وتلقى كباشي، تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية وسير العمليات العسكرية.

وقال إعلام مجلس السيادة في تعميم صحفي، إن كباشي امتدح الانسجام التام بين ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الشرقية والروح القتالية العالية للقوات المرابطة.

وأضاف إنّ هذه الزيارةتأتي امتداداً للزيارات السابقة والتي تهدف جميعها لدعم ونصرة القوات المسلحة في معركة الكرامة.