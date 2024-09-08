المليشيا تقتل معلّمة بالمسيد أمام زوجها وأبنائها.. وتقتل مواطنين 

الجزيرة: السوداني

قام جنود يتبعون لمليشيا الدعم السريع بقتل الأستاذة، ندى ابراهيم علي حامد “الجعلي” داخل منزلها بمسيد ود عيسى – طريق الخرطوم – مدني.

وقال مؤتمر الجزيرة، ان المهاجمين اقتحموا منزل المعلمة ليل الجمعة، وحاولوا الاعتداء عليها أمام زوجها ووسط أبنائها، لتدافع عن نفسها وبيتها، لتتم إصابتها بطلق ناري أودى بحياتها صباح أمس السبت.

كما قامت المليشيا صباح الجمعة بمهاجمة قرية “شبونة عبد الفضيل” التابعة لمحلية جنوب الجزيرة، وبعد أن قامت بعمليات نهب واسعة بالقرية قامت بقتل المواطن عمر عبد الفضيل، كما هاجمت القوات أمس قرية “أم عضام” بمحلية الحصاحيصا. واعتقلت المواطن خالد عبد الباقي الذي تم قتله بمعتقلاتها تحت وطأة التعذيب.