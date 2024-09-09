انتخاب علي كرتي رئيساً للتيار الإسلامي العريض

بورتسودان: السوداني

أعلن المجلس الرئاسي للتيار الإسلامي العريض، في اجتماعه الدوري الراتب، الذي عُقد اليوم بكامل عضويته، عن انتخاب علي أحمد كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية؛ رئيساً للتيار الإسلامي العريض في دورته الثامنة.

وقال التيار الإسلامي، إنّ الاجتماع ناقش مجريات الأوضاع بالبلاد، وتداعيات الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها الأجانب، وداعموها من القوى السياسية الداخلية، والدول المتآمرة على بلادنا وشعبنا.

وأضاف في بيان له: “قدم رئيس التيار الإسلامي العريض، عمر الأمين الحسين، تقريراً عن العمل داخل التيار، وأداء هياكله المُختلفة في الفترة الماضية. ثم تداول المجلس حول إجراءات انتخاب الرئيس الجديد للتيار الإسلامي العريض خلفاً للرئيس المنتهية ولايته، وقد تم انتخاب مولانا علي أحمد كرتي، رئيساً للتيار الإسلامي العريض في دورته الثامنة”.

وكشف التيار أنّ علي كرتي، قبِل التكليف، وشكر المجلس على ثقته، وتعهّد بتنفيذ برنامج طموح يُساهم في نقلة للتيار على الصُّعد كَـافّة.