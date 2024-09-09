هيئة الأرصاد: توالي هطول الأمطار بنسب متفاوتة في معظم ولايات البلاد

الخرطوم: السوداني

قالت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم الاثنين انه يتوقع توالي استمرار هطول الامطار في معظم ولايات البلاد بكميات ونسب متفاوتة من غزيرة الى متوسطة ومتوسطة الى خفيفة.

وتوقعت ان يحافظ الفاصل المداري على موقعها وربما تراجع قليلا جنوباً.

وقالت انه يتوقع ان يضعف منخفض الهند الموسمي وربما حافظ على موقعه المتعمق شمال شرق البلاد. واضافت انه يتوقع ان تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على معدلاتها في معظم أنحاء البلاد، وعليه يكون الطقس حارا نهارا معتدلا ليلا في معظم انحاء البلاد، حارا جدا نهارا، دافئا ليلا في الشمال وشمال شرق البلاد والساحل.

وتوقعت هطول “امطار غزيرة الى متوسطة” مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية جنوب ولاية البحر الاحمر،. شمال ولاية القضارف، جنوب وسط ولاية الجزيرة، وسط ولاية شمال كردفان، شمال ولاية جنوب كردفان، جنوب ولاية غرب دارفور وشمال ولاية وسط دارفور.