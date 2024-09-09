وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري بالقاهرة الأزمة السودانية

الخرطوم: السوداني

استقبل وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، حسين عوض وزير خارجية السودان، في جلسة مباحثات تم عقدها بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن عبد العاطي استعرض أبرز ملامح مشاركة مصر في اجتماعات جنيف وتقييمها لأعمالها والجهود المبذولة لحل الأزمة في السودان، مؤكداً على دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وحرص الجانبان على استعراض البنود الخاصة بالسودان خلال اجتماع جامعة الدول العربية غداً الموافق 10 سبتمبر الجاري.

وأضاف المتحدث، أن عبد العاطي حرص على الاستماع لتقييم نظيره السوداني لمختلف الجهود الدولية والإقليمية الهادفة للتوصل لحل للأزمة، وتناول الطرفان عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية، حرص مصر على الاستمرار في تيسير أوضاع المواطنين السودانيين المتواجدين في مصر، ولحين انتهاء الأزمة وتمكنهم من العودة بسلام إلى بلادهم، وهو ما كان محل شكر وتقدير من نظيره السوداني.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية السوداني على عُمق العلاقات الثنائية، معرباً عن تقدير السودان للجهود التي تبذلها مصر سواء على المستوى الإنساني والإغاثي، وعلى صعيد تهيئة الظروف للتوصل الى حل للأزمة الراهنة.