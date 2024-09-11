الشرطة تُخرِّج دفعات جديدة متخصصة لحرب المدن والمُسيّرات

بورتسودان: السوداني

شهد مدير الشرطة، الفريق أول خالد حسان محيي الدين، تخريج (3) دورات تخصصية في حرب المدن وتشغيل المُسيّرات والأسلحة المساندة، بميدان الموانئ.

وقال اللواء شرطة، سامي حامد أحمد حريز، رئيس هيئة التدريب، إن الدفعة المتخرجة تعتبر إضافةً حقيقيةً لجهود وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في تعزيز الأمن والاستقرار بما نالته من جرعات تدريبية متقدمة في مجال مهارات القتال واستخدام الأسلحة الحديثة وعمليات القنص ومهارات القتال داخل المدن وتكتيكاته واقتحام وتطهير المباني، مضيفاً أنها تأتي تعزيزاً لقدرات ومهارات منسوبي لواء الشهيد الفريق شرطة عمر محمد إبراهيم حمودة الذي فاضت روحه الطاهرة وارتقى شهيداً بين جنوده دفاعاً عن سيادة الوطن.

وكشف عن إنفاذ هيئة التدريب لخطة تدريبية متكاملة عبر استمرار دورات الإسناد المركزية بالولايات بهدف رفع قدرات منسوبي قوات الشرطة بتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية تحت إشراف طواقم وكوادر مؤهلة ومتخصصة تُلبي احتياجات الشرطة أثناء معركة الكرامة وبعدها.