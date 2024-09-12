شبكة أطباء السُّودان: خروج 365 من المرافق الطبية عن الخدمة بسنار

متابعات: السوداني

كشفت شبكة أطباء السودان، عن خروج 365 من المرافق الطبية والمراكز والوحدات الصحية بولاية سنار عن الخدمة دمّرتها الدعم السريع ونهبتها، بينها 20 مستشفىً حكومياً و7 مراكز خاصة، بجانب 99 مركزا صحيّا و230 وحدة صحية.

ووفقاً لتقرير أعدته الشبكة، كان العدد الكلي للمرافق الطبية والصحية والمراكز الخاصة العاملة في ولاية سنار قبل دخول الدعم السريع للولاية 450 مرفقا، لم يتبق منها غير 94 فقط تحت الخدمة، فيما خرجت عن الخدمة 356 مرفقاً صحياً بولاية سنار.

وأشارت الشبكة إلى أنّ التدمير لحق بالمرافق الطبية والنهب الذي أعقب عمليات دخول المُدن والقُرى من قِبل الدعم السريع بولاية سنار يهدد الولاية والمدنيين بالمناطق التي خرجت وحداتها الصحية عن الخدمة، في ظل تردي الأوضاع الصحية وتفشي الأمراض، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ المرضى والمدنيين بمناطق الصراع.