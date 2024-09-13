رسمياً.. علي كرتي يتسلّم مهامه اليوم رئيساً للتيار الإسلامي العريض

بورتسودان: السوداني

اكتملت اليوم إجراءات التّسليم والتّسلُّم، بين رئيس التيار الإسلامي العريض المنتهية ولايته، عمر الأمين الحسين، وبين الرئيس المُنتخب حديثاً، علي كرتي، بحضور الأمين العام للتيار أبوبكر الصديق بابكر.

وقالت منظومة الإعلام والاتصال بالتيار الإسلامي، إنه تم الاتفاق على أن أهم معالم خطة التيار في المرحلة المقبلة، وتشمل تجويد وتطوير أداء التيار الإسلامي بما يمكنه من تحقيق الأثر الفاعل في الساحة وتلبية تطلعات عضويته، وتمتين بناء التيار وتحقيق الانتشار الكامل له خاصّةً في ولايات ومحليات السودان المختلفة، واستشراف مستقبل التيار الإسلامي وتحقيق شموله بما يجعله أداةً سودانيةً فاعلة، تمثل اصطفافاً حركياً وسياسياً ووطنياً شاملاً.