وفاة (4) مواطنين وإصابة (9) إثر تدوين المليشيا للأحياء السكنية بكرري

أم درمان: السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع المتمردة، هجومها المدفعي على مواطني أم درمان صباح اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. محمد إبراهيم، إنّ عدد الوفيات والإصابات التي وصلت حتى الآن لمستشفى النو (2) وحالة وفاة و(8) إصابات بعضهم حالتهم خطرة.

وأعلنت ولاية الخرطوم، عن استشهاد السائق أسعد الذي يعمل بهيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم ومعه مواطن آخر استشهدا بمباني الفحص الآلي جوار مقابر أحمد شرفي ليبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن (4) حالات وفاة. وطال القصف المدفعي الحارات، الأولى 23, 18 والحارة الثانية.

وأفاد الناطق الرسمي أنه لم يتسنَ للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات.