رجال أعمال روس يبحثون إنشاء مركز أعمال سوداني روسي ومركز لوجستي متكامل في بورتسودان

بورتسودان: السوداني

بحث وفد من رجال الأعمال الروس، برئاسة السفير الروسي بالسودان، مع المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، حول كيفية استفادة الشركات الروسية من موانئ السودان كمدخل لأفريقيا لما تتمتع به الموانئ السودانية من مواقع استراتيجية.

وقال المدير العام للموانئ البحرية كابتن محمد حسن مختار إنه يمكن أن تكون هناك العديد من المشروعات الاستثمارية، من بينها قطاعات الموانئ والسياحة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المراسي الجيدة جنوب الميناء الجنوبي يمكن أن تكون موانئ، كما يمكن إنشاء مطار لدعم السياحة، وفقاً لإعلام هيئة الموانئ.

من جانبه، أوضح السفير الروسي ان هنالك (6) موانئ بروسيا يمتلكها رجال أعمال روس، حيث ان الموانئ بروسيا يشغلها القطاع الخاص ويمكنهم الاستثمار في السودان في مجال الموانئ، كما ان بعض رجال الأعمال الروس يرغبون في إنشاء مركز أعمال سوداني روسي ومركز لوجستي متكامل.

هذا، وقد اتفق الطرفان على تجهيز الأوراق والمستندات والخرط لعرضها عبر السفارة على رجال الأعمال الروس. يذكر ان المشروعات التي شملها النقاش ليس من بينها الموانئ القائمة او أي اتجاهات للخصخصة كما يزعم البعض.