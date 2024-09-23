القنصلية المصرية في دبي تعلق العمل بنظام المواعيد لطلب التأشيرات للسودانيين

كتبت: هالة حمزة

علقت القنصلية المصرية بدبي والإمارات الشمالية، العمل بنظام المواعيد لطلب التأشيرات للمواطنين السودانيين وإلغاء كافة المواعيد الممنوحة مسبقاً على الموقع الإلكتروني المعد اعتباراً من اليوم الاثنين 23 سبتمبر تتفيذاً للتوجيهات الجديدة بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية قبل منح التأشيرة.

وأشارت القنصلية الى استقبالها طلبات الحصول على التأشيرات من مواطني جمهورية السودان من خلال خدمة بريد الإمارات فقط ودون الحضور لمقر القنصلية العامة. وأعلنت عن رفضها استقبال أي طلبات بشكل يدوي، على أن يتضمن الطلب المرسل 2 صورة من جواز السفر الصالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع سريان الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر واستمارة طلب التأشيرة المطبوعة من موقع القنصلية العامة بعد استيفائها أيِّ مستندات تدعم الطلب.

واشارت لضرورة إرسال طلب واحد بكل رسالة بريدية. وأكدت عدم التعامل مع أيِّ طلبات مجمعة أو رسالة بريدية بها أكثر من طلب واحد.

وأبانت ان الرد على هذه الطلبات سيتم حال ورود الموافقة من جانب السلطات المصرية.