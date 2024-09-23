اجتماع أممي رفيع المستوى يبحث توسيع الدعم الإنساني للسودان

الخرطوم: السوداني

يبحث اجتماع أممي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، توسيع نطاق الدعم الإنساني والتنموي للسياقات الهشة، مع التركيز على السودان.

وضمّ الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، والمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن، ممثلة رئيس المفوضية الأوروبية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك.

وتحدّث المُجتمعون عن مواجهة أكثر من 25 مليون سوداني خطر الجوع الحاد.

وانعقد الاجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لبيان أصدره الاتحاد الأفريقي اليوم

وتبادل المُشاركون وجهات النظر بشأن الهجرة، بما في ذلك في سياق فريق العمل الثلاثي للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعني بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا.