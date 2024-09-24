البرهان يتوجّه إلى نيويورك اليوم

بورتسودان: السوداني

يتوجّه رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ اليوم إلى نيويورك للمشاركة أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيلقي البرهان، خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر الحالي، وسيعقد مؤتمراً صحفياً أمام أجهزة الإعلام العالمية في ذات اليوم، حيث تلقّت كبريات الصحف والقنوات الإخبارية إخطاراً بتوقيت المؤتمر.

ومن المتوقع أن يجدد البرهان مطالبته، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها كمجموعات إرهابية لحماية الشعب السوداني والمنطقة والعالم، وإدانة الدعم الإقليمي للمليشيا عبر العديد من الدول في المنطقة والدول الجارة، التي يمدونها بالمرتزقة والعتاد وفتح المطارات والممرات.

وعلمت (السوداني) ان البرهان سينخرط في عقد عددٍ من اللقاءات مع رؤساء العالم لمناقشة الأزمة السودانية، ومبادرات الدول الصديقة من أجل السلام وإيقاف الحرب ورفع المُعاناة عن الشعب السوداني.