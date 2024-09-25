البرهان يلتقي وزير الخارجية المصري في نيويورك

متابعات: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بوزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، اليوم، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعبّر البرهان، عن تقديره لجهود مصر في دعم السودان.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها الرامية لدعم السودانيين في الخروج من أزمتهم، والحفاظ على وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته.

كما أشاد الوزير بما قدمته الحكومة السودانية من تسهيلات لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري على الحدود السودانية – التشادية، معرباً عن التطلع لاستعادة السودان الشقيق لأمنه واستقراره في أقرب وقتٍ.