البرهان يؤكد لغوتيريش تعاون حكومة السودان مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في توصيل الإغاثة للمُحتاجين.. وغوتيريش يدعو لوقف الحرب

نيويورك: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، بنيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك.

واطلع رئيس مجلس السيادة، الأمين العام للأمم المتحدة على الجرائم والإنتهاكات والفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في حق المواطنين الأبرياء وإستهدافها للبنيات التحتية والمستشفيات والمرافق العامة، مشدداً على ضرورة أن تجد مثل هذه الإنتهاكات والجرائم إدانة واضحة من المجتمع الدولي، خاصّةً أنّها تستهدف المدنيين العُــزّل.

وأكد البرهان، تعاون حكومة السودان مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الحقل الإنساني وتقديم كل ما من شأنه تسهيل عبور القوافل الإنسانية وتوصيل الإغاثة للمُحتاجين.

مشيراً إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين، والعمل على انتهاج الحوار كوسيلة لحل النزاع في السودان، مشيداً بتعاون الحكومة السودانية في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين والمتأثرين بالحرب.