استشهاد صديق عثمان القاسم رئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم 

أم درمان: السوداني

استشهد المستشار العام، صديق عثمان القاسم، رئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم، نتيجه إصابته بدانة في محلية كرري، إثر هجوم نفذته مليشيا الدعم السريع.

ولبى الفقيد نداء الوطن وقرر البقاء مع حكومة الولاية للقيام بواجباته في ظل الحرب، وقبل استشهاده بيوم واحد كلفته حكومة الولاية بإنجاز عدد من مشاريع القوانين.

واحتسب والي الخرطوم، أحمد عثمان عند الله تعالى شهيداَ، وعدّد مآثره، ونقل التعازي لأسرته ولزملائه بوزارة العدل والمستشارين الذين يعملون بإدارته بولاية الخرطوم.

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)