المدير العام لشركة الصين للمياه والكهرباء (CWE) يصل السودان لتنفيذ مشروعات تنموية

بورتسودان: السوداني

وصل البلاد وفد شركة الصين للمياه والكهرباء (CWE) برئاسة؛ مستر زانق المدير العام للشركة، وبحث الوفد مع وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم محمد سعيد، البدء في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها إبان زيارته للصين ضمن الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات خطوط نقل الكهرباء المزدوجة وإعادة تأهيل ما دمْرته الحرب في الولايات المختلفة.

كما تناول اللقاء، إنشاء محطات كبيرة للطاقة الشمسية في الولايات تزامناً مع اتجاه الدولة لإنشاء مناطق صناعية بالولايات، للمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية التي تعزز الإنتاج في تلك المناطق وتقليل تكلفة الإنتاج لتطوير الصناعة بالولايات، وتناول اللقاء تكملة مشروع سيتيت وتعديل الخط الناقل للكهرباء من عطبرة إلى بورتسودان إلى مزدوج للاستفادة من الشبكة القومية في التوليد ونقل الطاقة الكافية إلى بورتسودان.

كذلك، تَمّ بحث حل مشكلة مياه القضارف والتي تم تنفيذها بواسطة شركة الصين للمياه والكهرباء (CWE).