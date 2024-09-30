الجيش يستنكر وينفي اتهام الإمارات بقصف مقر سفيرها بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

استنكرت القوات المسلحة ونفت بشدة اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم.

وأكد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم الاثنين، أن الجيش لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها، وإنما تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة مليشيا متمردي آل دقلو الإرهابية التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال دولٌ معلومةٌ للعالم!! وتستمر في ارتكابها على مرأي ومسمع من الدول والمنظمات الدولية.

وتابع البيان: “القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي، وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية”.