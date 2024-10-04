جمارك مطار بورتسودان تحبط تهريب (450) ألف ريال سعودي

بورتسودان : السوداني

أحبطت جمارك مطار بورتسودان تهريب ٤٥٠ الف ريال سعودي كانت مخبأة بطريقة إحترافية داخل معلبات لبن مجفف بصحبة راكب كان في طريقه إلى خارج البلاد.

وقال مدير دائرة جمارك مطار بورتسودان العميد خالد عثمان محمد الفكي أنه ومن خلال العمل الروتيني لقواته في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية للركاب المغادرين والقادمين للبلاد تم الإشتباه بحقيبة تتبع لأحد الركاب المغادرين وذلك بعد أن قام بإفصاح كاذب عن العملات الأجنبية التي بحوزته وبعد التفتيش بحضور صاحب الحقيبة تم العثور على مبلغ (450) ألف ريال سعودي كانت مخبأة بطريقة إحترافية بداخل معلبات لبن مجفف في محاولة فاشلة لخداع منسوبي الجمارك.



وأشاد مدير عام قوات الجمارك المكلف اللواء صلاح أحمد إبراهيم بالحس الأمني العالي لمنسوبي قوات الجمارك بصالات الوصول والمغادرة بمطار بورتسودان الدولي وعملهم على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية ومراقبة حركة الركاب وضبط حالات التهريب.

ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر المكلف العميد هشام محمد الحسن أن هذه الضبطية تؤكد بأن قوات الجمارك تمتلك منظومة رائدة في التفتيش الجمركي مشيداً بالحس الأمني العالي لقوات الجمارك بمطار بورتسودان.

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