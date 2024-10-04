جمارك نهر النيل تضبط 43 كيلو ذهب مهرب

بورتسودان: السوداني

ضبطت مكافحة التهريب بقوات الجمارك بولاية نهر النيل 43 كيلوجرام ذهب مهربة إلى خارج البلاد.

وثمّن مدير عام قوات الجمارك، المكلف اللواء صلاح أحمد إبراهيم، الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب وبهذه الضبطية الكبيرة والتي تأتي في إطار أدوار مكافحة التهريب الرقابية بولاية نهر النيل والتي تمثل ملتقى طرق وحدود.

من جانبه، أكد اللواء ياسر صديق مساعد المدير العام لمكافحة التهريب المكلف، سعيهم المتواصل لمنع تهريب ثروات البلاد، مما يعد هدما وتخريبا للاقتصادالوطني، مُثمِّناً الأداء المُتميِّز لقوات المكافحة خلال الفترة الماضية.

وأوضح العميد آدم عمر سبيل، مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، أن الضبطية تمت بعد توافر معلومات وبمتابعتها ووضع خطة، تمّ إحباط محاولة التهريب، مجدداً جاهزية قواته لسد كافة منافذ التهريب.