لجان مقاومة مدني: مليشيا الجنجويد تقوم بحملات اعتقالات واسعة

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة مدني، إن مليشيا الجنجويد تقوم بحملات اعتقالات واسعة داخل المدينة، حيث اعتقلت ٤ من كبار السن.

وأضاف بيان للجان المقاومة اليوم السبت: “في مواصلة انتهاكاتها لإنسان ولاية الجزيرة، مليشيا الجنجويد تشن حملات اعتقالات واسعة وشرسة على المواطنين بمدينة مدني حي الدباغة وحي المطار وأحياء أخرى، واعتقلت المواطنين كبار السن: (ز. ح)، (س)، (م. ع) و(أ. ن) واقتادتهم إلى أماكن مجهولة وانهالت عليهم بالضرب والتشفي، معتقل واحد عاد إلى داره، البقية ما زالوا مفقودين”.