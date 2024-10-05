لجان مقاومة الحلفايا تهنئ المواطنين بخلو المنطقة من المليشيا وتنفي مقتل مدنيين على يد الجيش

الخرطوم: السوداني

هنأت تنسيقية لجان المقاومة بالحلفايا، المواطنين وخلو المنطقة من الاشتباكات والنزاعات.

وقال بيان للتنسيقية اليوم السبت: “نبارك لسكان حلفاية الملوك خلوّها من المليشيات الذين أذاقوا مواطن الحلفايا الويلات من قتل وتعذيب وتشريد وإذلال ونهب ممتلكات، ونتمنى أن تدوم الأفراح ويتحرر الوطن الكبير ويعمّ الأمن والسلام” .

وتابع البيان: “ولأن صوت الحق لا بد أن يقود؛ ننفي لكم الشائعات التي ادعت بسقوط شهداء من متطوعي غرفة طوارئ الحلفايا من قِبل القوات المسلحة ، نطمئنكم أن جميع الأهالي بخير والحلفايا بخير”.