شبكة أطباء السودان: مستشفى المناقل تستقبل أكثر من 200 حالة كوليرا

الخرطوم: السوداني

كشف فريق شبكة أطباء السودان بولاية الجزيرة، عن ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا لأكثر من 200 حالة جميعها في مركز العزل لتلقي العلاج، منها حالة وفاة واحدة، حيث وصلت حتى يوم أمس الجمعة أكثر من 100 حالة جديدة إلى مستشفى المناقل.

ودعت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم السبت، السلطات المحلية والمركزية لتدارك الموقف بولاية الجزيرة والمساهمة في توفير المعينات الطبية لمقابلة ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا، كما تدعو الشبكة لمكافحة الوباء وإغلاق وتطهير مواقع الأطعمة إلى حين انجلاء الموقف.