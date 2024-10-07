مجلس الوزراء يصدر قراراً للوزراء وكبار الموظفين بالدولة ورؤساء الاتحادات والنقابات المهنية بعدم التواصل مع السفراء الأجانب

بورتسودان: السوداني

أصدر مجلس الوزراء، قراراً للوزراء الاتحاديين وكبار الموظفين بالدولة ورؤساء الاتحادات والنقابات المهنية، بعدم التواصل مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى السودان والمنظمات والنقابات الأجنبية والسودانية المقيمة خارج البلاد إلا بعد إخطار وأخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية السودانية.

وشمل ذات التوجيه، القيادات والإدارات الأهلية بالسودان بعدم التواصل مع أي سفير أو رئيس أو مدير منظمة أجنبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزير ديوان الحكم الاتحادي.

كما أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء، توجيهاً بشأن الالتزام بالزي الرسمي عند المشاركه في الفعاليات الخارجية الرسمية من مؤتمرات ولقاءات واجتماعات. كما نصّ التوجيه بحسب حديث د. جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام، على الالتزام بالإقامة في الفنادق في الدول التي تتم فيها المشاركه الخارجية، مؤكداً على ضرورة التقيد بضوابط المشاركات في المهام الخارجية.